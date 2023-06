Momirović: INFLACIJA ZAUSTAVLjENA, jaja i ulje POJEFTINILI

BEOGRAD: Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović izjavio je da je inflacija zaustavljena i da cene padaju, što sada ljudi mogu da vide u marketima kroz različite vrste akcija.

Dok se trgovci ne uvere da inflacija definitivno ide na dole, neće spustiti cene, već će organizovati razne promotivne akcije, kaže Momirović za RTS. To je, napominje, jasan signal. Taj trend će postati trajan za 15 do mesec dana. Sve zemlje Evrope imaju taj problem, ali smo se izborili sa tim. Inflacija pada, stabilizovale su se cene i ja mislim da će naši ljudi to vrlo brzo osetiti, ističe Momirović. Dodao je da su pojeftinili ulje i jaja. Rast cena je bio u