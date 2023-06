Srbija ostaje odlučna u svojoj politici očuvanja mira i stabilnosti: Predsednik Vučić obavio važan telefonski razgovor sa Pičom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan ser Stjuartom Pičom. "Sadržajan i otvoren razgovor sa ser Stjuartom Pičom o najnovijem razvoju događaja na Kosovu i Metohiji i situaciji u regionu.

Zahvalio sam mu na razumevanju naše pozicije, kao i na objektivnom sagledavanju novonastale situacije i istakao da jednostrani potezi Prištine opstruiraju dalji tok razgovora, ali da Srbija ostaje odlučna u svojoj politici očuvanja mira i stabilnosti u regionu uprkos provokacijama", navodi se u objavi predsednika Republike Srbije. Kurir.rs Kurir