„Ostaće samo pustinja“: Širi se šok snimak iz drona, ukrajinski grad je bukvalno nestao

Novinari i ukrajinski zvaničnici po društvenim mrežama dele video snimak snimljen dronom koji navodno prikazuje poplavljeni grad Oleški na levoj obali Dnjepra, u Hersonu pod ruskom okupacijom.

U utorak ujutru brana Kahovka na jugu Ukrajine dignuta je u vazduh, saopštili su u utorak ukrajinski i ruski zvaničnici. Zbog poplava koje su nastale usled srušene brane, meštani naselja se evakuišu nizvodno duž reke Dnjepar. Za napad na branu Kijev optužuje Rusiju, preneo je Jutarnji list. Video showing the flooding and devastation in Russian-occupied Oleshky, Kherson oblast, a day after the Kakhovka Dam under Russian forces’ control was destroyed.