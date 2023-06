Patrušev: Kijev ispustio vodu na Dnjepropetrovskoj hidroelektrani dan pre napada na Kahovku

MINSK – Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev izjavio je danas da je, po naređenju Kijeva, ispuštena voda u Dnjepropetrovskoj hidroelektrani, dan pre napada na HE Kahovka. „Po naređenju Kijeva, 24 sata ranije došlo je do masovnog ispuštanja vode na Dnjepropetrovskoj HE, a zatim je izvršen još jedan udar na HE Kahovka, što je dovelo do još strašnijih posledica”, rekao je Patrušev u razgovoru sa beloruskim kolegom Aleksandrom Volfovičem, prenosi Tas. On