Sunak: Ne možemo sa sigurnošću reći da je Rusija uništila branu u Ukrajini

Premijer Velike Britanije Riši Sunak izjavio je danas da London još ne može da kaže da je Rusija odgovorno za uništenje brane Nova Kahovka, na jugu Ukrajine.

- To ne mogu definitivno da kažem. Naše obaveštajne i vojne službe rade na tome - rekao je Sunak, odgovarajući na pitanje novinara, prenosi Rojters. Istakao je da će, ukoliko se dokaže da je brana namerno uništena, to biti novo dno. - To je onda akt varvarizma ruske strane - poručio je Sunak. Ruski zvaničnici tvrde da je Ukrajina izvela sabotažu na brani Kahovka, kako bi skrenula pažnju sa neuspele kontraofanzive i kako bi prekinula vodosnabdevanje Krima. Kijev, sa