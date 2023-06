Vučić: Imaćemo prevremene parlamentarne izbore, prelazne vlade neće biti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da će očekivati na razgovorima one koji bi trebalo da pokažu malo odgovornosti za srpsko društvo, te da veruje da će ipak pronaći sagovornike u onima koji bi trebalo da pokažu ozbiljnost.

Ako ne – ide se na izbore, poručio je on. „Idemo u ubrzano raspuštanje Skupštine jer postoje rokovi“, naveo je on, nakon premijerkine izjave da je njena ostavka na stolu. Objasnio je da je Brnabić ostavku podnosi Skupštini, te da on onda ima rok od 30 dana da predloži nekog drugog za mandatara. Ako se ustanovi da nema većine u parlamentu, moguće je da neko drugi napravi većinu u Skupštini, ali ako se ispostavi da to ipak nije moguće. „Ako Brnabić podnese ostavku,