Bivši predsednik Porošenko: Rušenje brane Kahovka neće uticati na ukrajinsku kontraofanzivu

Bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko je izjavio danas da je rušenje brane Nova Kahovka u oblasti Herson „katastrofa“ za Ukrajinu. „Pogođeni smo u srce, a ovo je najveća katastrofa koju je napravio čovek u 21. veku“, rekao je Porošenko za Si-En-En (CNN).

On je takođe naveo da će artiljerijski kamioni biti poslati na jug ka brigadi koja je sada u „toku završnih priprema za kontraofanzivnu operaciju“. Kako je ocenio, moguće je da je katastrofu na brani izazvala Rusija da bi zaustavila kontraofanzivu, ali ukrajinske trupe neće biti sprečene da je izvedu. On je dodao da to stvara katastrofu za civile, ali ne i za trupe. „Ništa ne može da zaustavi ukrajinske trupe“, poručio je bivši ukrajinski predsednik. CNN podseća da