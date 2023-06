U Beogradu danas šesti protest Srbija protiv nasilja

Beta pre 54 minuta

Šesti protest "Srbija protiv nasilja" biće održan danas u Beogradu s početkom u 18 časova ispred Narodne skupštine. Protesti su počeli posle dva masovna ubistva, 3. i 4. maja, a fokus današnjeg biće na obrazovanju zbog, kako su najavili organizatori, haotično saopštenog plana o završetku školske godine. Trasa protesta biće od Skupštine Srbije do Pravnog fakulteta, pa Beogradskom ulicom do Slavije i potom Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, oko koje će gradjani "napraviti prsten". "I na ovom protestu govoriće poznate ličnosti, žrtve režima ali i profesori i nastavnici, jer je obrazovanje u srži problema sa kojima se suočavamo", rekla je ranije poslanica Zeleno levog kluba Biljana Đordjević. Ona je kazala da će građani moći da pripreme poruke i za Ministarstvo prosvete, pored kojeg će se proći, kao i za Vladu Srbije. Pozvala je i studente da se pridruže. Đordjević je ponovila da opozicija ne odustaje od zahteva koje je iznela i da vlast, kako je kazala, ima mnogo načina da te zahteve već sada ispuni. "Insistiramo da se ti zahtevi ispune i tek onda možemo dalje da razgovaramo", rekla je ona. Zahtevi protesta su smenjivanje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i rukovodstva RTS-a, kao i gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koji promovišu nasilje. Traže se i smenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno informativnencije Aleksandra Vulina. Na protest "Srbija protiv nasilja" pozivaju opozicone parlamentarne grupe Ujedinjeni, Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, ali naglašavaju da protest nije politički. Proevropska opozicija tehnički organizuje gradjanske proteste koji su počeli posle masovnih ubistava u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima Dubona i Malo Orašje u mladenovačkoj i smederevskoj opštini.

(Beta, 06.09.2023)