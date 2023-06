I u subotu oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, lokalno i gradom

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne i uveče, a koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

U jutarnjim satima ponegde kratkotrajna magla. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17 °C, najviša dnevna od 24 do 28 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u nedelju biti umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak na severozapadu suvo sa periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom,