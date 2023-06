"Oženiću se Anom Ćurčić!" Aca Bulić otkrio svoje planove: Obožavam je, moje emocije nisu prestale! Ovo kaže njena majka o venčanju

Aca Bulić došao je na superfinale "Zadruge" sa majkom i sinom Ane Ćurčić i kumom Milenom Kačavendom.

On je i tokom boravka bivše nevenčane supruge Zvezdana Slavnića bio sve vreme uz nju, tako da je rešio da joj i do poslednjeg dana da svoju podršku. Završna noć je prekinuta zbog nevremena, pobednik će biti proglašen večeras, a očekuje se da Anin bivši dečko ponovo dođe u Šimanovce. On je novinarima otkrio da će se oženiti Anom Ćurčić posle ,,Zadruge 6"! - Odavno smo bili zajedno, ali smo ostali drugovi! Ipak, moje emocije prema njoj nikad nisu prestale.