Požeška pod vodom, potop na Banovom brdu: Vetar kidao drveće, vrata letela, munje sa svih strana, grom udara svom snagom! Video

Snažna kiša, praćena grmljavinom večeras je, čini se prema snimcima, najviše padala na Banovom brdu.

Na snimcima sa društvenih mreža, vidi se da je deo Požeške ulice poplavljen. Saobraćaj se obavlja otežano u većem delu ove dugačke ulice, a na pojedinim mestima je u prekidu. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje o snažnom nevremenu koje će zahvatiti više delova Srbije u naredna dva sata. 00:07 Banovo Brdo poplava 01:08 Beograd poplave View this post on Instagram A