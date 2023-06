(MAPA) Ovo je plan kretanja na protestu „Srbija protiv nasilja“

Šesti protest "Srbija protiv nasilja" počeće danas 18 sati, a organizatori su se ove nedelje odlučili za formiranje prstena oko zgrade Vlade Srbije.

Nakon govora ispred Skupštine, građani će krenuti u mirnu šetnju do Ministarstva prosvete i Vlade Srbije. Posle govora javnih ličnosti i žrtava režima ispred Narodne skupštine, građani će u krenuti u šestu šetnju „Srbija protiv nasilja“. Do sada je protest bio održan na Gazeli, oko zgrade RTS i Predsedništva Srbije, a ove nedelje organizatori su se odlučili za drugačiju rutu. Šetnja će krenuti od zgrade parlamenta, preko Bulevara kralja Aleksandra do Pravnog