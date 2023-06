Njujork i dalje u gustoj magli zbog kanadskih požara

Već nekoliko dana u Kanadi besne šumski požari koji su podigli uzbunu zbog zagađenja vazduha duž gradova na istočnoj obali SAD . Preporuka vlasti stanovnicima Njujorka je da se maskiraju, da nose maske i zaštitu za oči jer je dim koji dolazi sa područja Kanade gust i opasan.

Više od 20.000 ljudi širom Kanade je raseljeno, a spaljeno je oko 3,8 hektara zemljišta pod šumama. Premijer Kanade Džastin Trudo opisao je ovu sezonu požara kao najgoru do sada koja je pogodila ovu državu. "Više od 100 miliona ljudi širom severoistoka Sjedinjenih Država, na zapadu do Čikaga i južno do Atlante, upozoreno je na zagađenje vazduha", saopštila je američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA). Gusto zagađenje bacilo je sablasni, žućkasti sjaj na