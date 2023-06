UKRAJINSKA KRIZA Putin saopštio da je počela ukrajinska kontraofanziva, novi vazdušni udari na Ukrajinu

KIJEV/ MOSKVA - Rat u Ukrajini – 471. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je ukrajinska kontraofanziva počela, te da se to vidi iz korišćenja strateških rezervi.

"Možemo apsolutno jasno da kažemo da je počela ukrajinska ofanziva. O tome svedoči upotreba strateških rezervi", rekao je Putin, prenosi TASS. On je dodao da su svi kontraofanzivni pokušaji Oružanih snaga Ukrajine dosad propali, ali da ofanzivni potencijal postoji. Putin je naveo da je ukrajinska vojska poslednjih dana pretrpela značajne gubitke. "Neću sada da prenosim brojke, ali one su impresivne", rekao je ruski predsednik. On je ukazao na razvoj ruskog