Zvezda na korak do drugog trofeja u sezoni (video)

Crveno-beli u prvom meču finala plej-ofa ubedljivo slavili protiv FMP-a

Crvena zvezda je došla na korak do odbrane šampionske titule i drugog trofeja u ovoj sezoni. Izabranici Duška Ivanovića su u prvom meču finala plej-ofa savladali FMP sa 94:70 (29:16, 24:12, 20:21, 21:21). Razvoj utakmice dao je priliku Ivanoviću da podeli minutažu na svih 12 igrača. Najefikasniji su bili Luka Mitrović – 21 (6 sk), Nemanja Nedović 13, Filip Petrušev 11 (5 sk) i Fakundo Kampaco 10 (5 as). Kod gostiju jedini su do dvocifrenog učinka došli Rufus - 11 i