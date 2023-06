Aleksić: Dogodila se tektonska promena na političkoj sceni Srbije

Beta pre 2 sata

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da se dogodila "tektonska promena" na političkoj sceni Srbije i da je siguran da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće moći da potkupi građane kako bi odustali od zahteva protesta "Srbija protiv nasilja". "Vučić očigledno misli da može da potkupi građane Srbije i da oni, umesto sa sigurnošću za svoju decu i normalizacijom društva, budu zadovoljni njegovim najavama ekonomskog boljitka. Siguran sam da građani ovog puta neće učestvovati u toj trgovini i da će ostati odlučni i istrajni da se svaki zahtev ispuni", rekao je Aleksić u intervjuu listu "Danas". Aleksić je dodao da sa Vučićem nema razgovora, jer se ne pregovara o zahtevima koji su mu ispostavljeni. "Iako se posle ostavke Branka Ružiča pominje i smenjivanje direktora BIA Aleksandra Vulina, to nije dovoljno, jer mora da ode i Gašić. Moraju, takođe, biti oduzete frekvencije televizijama Pink i Hepi i da se ukinu režimski tabloidi koji su fabrike zla, mržnje i nasilja. Kada zahtevi budu ispunjeni, onda možemo da razgovaramo o izborima, kada će biti i pod kojim uslovima ćemo ih sprovesti", rekao je Aleksić. On je istakao da će opozicija postići najviši nivo saglasnosti po pitanju vanrednih izbora, ali da će tome biti razgovora tek po ispunjenju zahteva građana koji se okupljaju na protestima "Srbija protiv nasilja". "Prelazna vlada nije na spisku zahteva i to je još jedna od Vučićevih manipulacija kojima pokušava da skrene fokus sa zahteva građana. Čovek se raspravlja sam sa sobom, sam postavlja pitanja i sam daje odgovore na nešto što ga niko nije ni pitao, niti mu traži", rekao je Aleksić. Aleksić je naveo da Vučić o njemu može da govori šta god hoće, ali ga neće zaustaviti u borbi protiv "zla koje vlada" Srbijom. "Ako sam nepismen, lopov i ako nemam podršku građana, ne znam zašto bi me pominjao. To samo govori o njegovom strahu od istine koju godinama iznosim o njemu i njegovom korumpiranom i mafijaškom režimu. Navikao sam da o meni govori najgroznije laži i uvrede, ali nikada nije smeo da se pojavi na suđenjima po tužbama koje sam protiv njega podneo zbog tih laži", rekao je Aleksić. Na pitanje o izjavi koju je dao nedeljniku "Vreme" da ne veruje da je Vučić bio u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnika" i da se upisao u Knjigu žalosti, Aleksić je rekao da predsedniku Srbije "očigledno nije čista savest kada su ovakve reakcije nastale u medijima samo povodom te njegove izjave". "Sam predsednik je tvrdio da se upisao u knjigu žalosti, da se nije slikao i da ga niko nije video, a sada su se pojavile fotografije, ali se i dalje ne zna ni kada je bio, kog dana i datuma. To suštinski govori o njegovim manipulacijama i njegovim igrama sa tragedijom sa kojom niko ne sme da se poigrava. Zabeležen je dolazak svih ljudi koji su bili tamo iz države, ali i ambasada, samo se ne zna kada je bio predsednik. Na kraju zašto bi predsednik išao tamo, a da niko ne zna da je bio. Zašto se krio, ako je uopšte bio", zaključio je Aleksić.

(Beta, 06.10.2023)