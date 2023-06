Samo da mu bivša ne pobedi: Evo šta je Zvezdan Slavnić radio tokom superfinala Zadruge - i dalje se bori protiv Ane Ćurčić

Večeras se održava veliko superfinale "Zadruge 6", a na imanju u Šimanovcima ostalo je još 6 takmičara, među kojima se nalazi i Ana Ćurčić.

Njen bivši partner Zvezdan Slavnić se u toku noći oglasio i podržao drugog takmičara. Naime, on je okačio brojeve za glasanje za Ivana Marinkovića, što je pokrenulo lavinu poruka. Ivan se i dalje nalazi u rijalitiju, a nama ostaje da ispratimo hoće li Zvezdanova podrška uticati na to da se on bolje plasira od Ane. Kontroverzni par Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić diskvalifkovani su iz "Zadruge" zbog nasilničkog ponašanja, a nakon što su napustili rijaliti na