Orban pružio podršku Trampu: Nikad ne odustajte

Mađarski premijer Viktor Orban pružio je javnu podršku bivšem američkom predsedniku Donaldu Trampu koji se suočava sa 37 tačaka optužnice zbog pogrešnog rukovanja poverljivim dokumentima. „Vaša borba je za dobro i nikad ne odustajte!“, napisao je Orban na „Tviteru“.

Optužnica protiv Trampa otpečaćena je u petak, a on se suočava sa optužbama koje, između ostalog, obuhvataju namerno zadržavanje informacija o nacionalnoj odbrani i davanje lažnih izjava. Your fight is a good fight @realDonaldTrump . Never give up! https://t.co/93JHzsKcNS — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 9, 2023 Tramp negira optužbe i tvrdi da su njegovi postupci bili dozvoljeni na osnovu Zakona o čuvanju predsedničkih dokumenata. Bivši američki predsednik bi