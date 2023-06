Povlači se voda nakon rušenja kahovske brane, do 16. juna na starom nivou

NOVA KAHOVKA – Obim poplave izazvane rušenjem brane na Kahovskoj hidrocentrali se smanjuje, a do 16. juna voda bi mogla da se vrati na svoj stari nivo, izjavio je danas proruski guverner regiona Herson, Vladimir Saldo.

Nivoi vode opali su za tri metra u prethodna 24 sata u Novoj Kahovki, gradića odmah pored brane, i sada je sedam metara iznad uobičajnog nivoa, naveo je Saldo na Telegramu,navodi Tas. Voda od poplave je počela da se povlači nizvodno od brane na reci Dnjepar, dodao je Saldo. Radnici su počeli da čiste ulice u Novoj Kahovki, dodao je on. Ruska energetska kompanija Rushidro procenjuje da će voda da se vrati na prethodni nivo do 16. juna. Do urušavanja brane došlo je