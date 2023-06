"Karlos alkaraz je Sjajan momak": Novak Đoković nahvalio svog protivnika

NOVAK Đoković hvali mladog Španca Karlosa Alkaraza koga je pobedio u polufinalu Rolan Garosa.

Foto: Goran Čvorović - Sjajan je momak, uvek odaje poštovanje svojim suparnicima, u ovom slučaju meni. Zaista je zaslužio aplauz i čestitke na borbi i na odluci da odigra do kraja – istakao je Nole na konferenciji za medije posle trijumfa. Osrvnuo se i na Alkarazove probleme i grčeve. - Evidentno je bilo da je imao puno fizičkih problema i da se borio, a opet je ostao uzdignute glave do kraja i to je za svako poštovanje, za tako mladog momka. Veoma zrela odluka. To