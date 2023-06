Kisić: Prijava za isplatu 10.000 dinara za decu do 16 godina od 20. avgusta do 20. septembra

Beta pre 35 minuta

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić najavila je danas da će prijavljivanje za isplatu 10.000 dinara državne pomoći za svako dete do 16 godina starosti početi 20. avgusta i da će trajati do 20. septembra. Kako je saopštilo to ministarstvo, Kisić je za Prvu televiziju izjavila da će isplata sredstava ići preko portala Uprave za trezor.

Najavila je da će od 1. jula iznos roditeljskog dodatka, u skladu sa zakonom o finansijskoj podršci porodici da decom, biti ponovo usklađen sa kretanjem indeksa potrošačkih cena, odnosno da će biti dodatno povećan. "Za rođenje prvog deteta roditeljski dodatak iznosi 345.398,70 dinara a 2012. godine iznosio je 31.782 dinara. Roditeljski dodatak za drugo dete, koji se isplaćuje u 24 rate, sada iznosi 306.388,75 dinara, za treće dete, koji se isplaćuje u 120 rata, 1.838.332,53 dinara, a za četvrto dete iznosi 2.757.498,79 dinara u 120 rata", navela je ministarka.

(Beta, 06.11.2023)