Zvezda osvojila 23. titulu državnog prvaka

BEOGRAD: Košarkaši Crvene zvezde postali su osmi put u nizu šampioni Srbije, i osvojili ukupno 23. pehar namenjen prvaku države u istoriji, pošto su u drugom meču finalne serije pobedili FMP u Železniku 82:72 (23:27, 20:9, 18:19, 21:17).

FMP je bolje otvorio utakmicu, vodio je tokom većeg dela prve deonice, a u finišu prve četvrtine stigao je i do maksimalnih plus osam (26:18). Usledio je veliki pad u igri domaćina, što je Zvezda iskoristila i serijom 20:5 preokrenula i preuzela kontrolu nad utakmicom, da bi na poluvreme otišla sa plus sedam (43:36). Na startu treće deonice FMP je serijom 14:0 napravio veliki preokret, ali je Zvezda brzo odgovorila i stigla do vođstva 58:53 u finišu četvrtine koju