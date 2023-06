Prvi snimci razornog zemljotresa u Japanu: Začuo se snažan huk, pa sve počelo da se trese! Puca beton na ulici, ljudi panično beže

Zemljotres jačine 6 po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan.

Na prvim snimcima koji se šire na društvenim mrežama, a koji navodno prikazuju trenutke nakon zemljotresa, na ostrvu Hokaido, čuje se snažan huk, nakon čega zgrade počinju da se tresu. BREAKING: South Hokkaido's Japan coastline region is shaken by an earthquake of magnitude 6.2. VC:- ecocentralnews pic.twitter.com/QXylYGELUY — Asif iqbal (@bhatasif6129) June 11, 2023 #Breaking: Just in - Reports of an 6.2 magnitude of a #Earthquake shook the region of #Hokkaido in