„Novak nije lak čovek, vezao nas je lisicama…“

Goran Ivanišević je bio ponosan na Novaka Đokovića nakon pobede Srbina u finalu Rolan Garosa protiv Kaspera Ruda u tri seta.

Nole je u Parizu osvojio istorisjku 23. Gren slem titulu, a od ponedeljka će ponovo biti i svetski broj jedan. Hrvatski trener je naglasio šta je bilo ključno na Đokovićevom putu do pehara na Rolan Garosu. „Nije došao ovde u dobroj formi i sa samopouzdanjem. Rekao sam to u Monte Karlu i Rimu da se samo ovo računa. Ima taj softver u glavi koji se uključi kada je na grend slemu. To je neki drugi sport. Čim smo stigli bio je bolji, motivisaniji, gladniji. Svaki dan je