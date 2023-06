Definitivno GOAT: Nole osvojio 23. Grend slem!

Tenis Ako je neko do sada dovodio u pitanje ko je The Greatest Of All Times, najbolji teniser svih vremena, sad je jasno - Novak Đoković Pročitajte još Novak Đoković – Najbolje što se Srbiji dogodilo u 21. veku Pročitajte još Zašto tako zdušno navijam za Novaka Đokovića?

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je 23. Grend slem pehar i tako postao teniser sa najviše osvojejenih titula na Grend slem turnirima u istroriji belog sporta. Ako je neko do sada dovodio u pitanje ko je The Greatest Of All Times, najbolji teniser svih vremena, sad je jasno – Novak Đoković. Đoković je u finalu Rolan Garosa pobedio Norvežanina Kaspera Ruda sa 3:0 (7:6, 6:3,7:5). Srpskom teniseru ovo je bilo 34. finale na Grend slem turnirima. Osvajanjem