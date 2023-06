Benčina za N1: Iz MUP-a rekli da će sutra znati ko je poslao pretnje porodici

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je obavestio popodne glumce Tamaru Dragičević i njenog supruga Petra Benčinu da će sutra doći do informacija ko stoji iza pretnji upućenih Dragičević putem društvenih mreža.

Benčina je za televizju N1 kazao i da su iz MUP- su naveli da su preuzeli sve informacije o tome iz Tužilaštva. „Uveravan sam da ću sutra dobiri informaciju i sačekaćemo sutra. Mislim da su to shvatili ozbiljno“, rekao je on. „Potpuni je ovo slom društva, zasipaju mirne građane nasiljem“: Sagovornici Danasa o pretnjama glumici Tamari Dragičević Benčina je istakao da to što se desilo njegovoj porodici ne bi poželeo bilo kome, te je, upitan da li uplašen, kazao da