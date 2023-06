SAD: Tri osobe ubijene, tri ranjene u pucnjavi u Merilendu

SIRAKJUS - Tri osobe su ubijene, a tri ranjene u pucnjavi u nedelju uveče u kući u Anapolisu, glavnom gradu Merilenda, saopštila je policija.

Šef policije Anapolisa Edvard Džekson rekao je na brifingu za medije da je do pucnjave došlo zbog, kako je naveo, međuljudskog spora i da nema dalje pretnje po javnu bezbednost, prenosi AP. On je naveo da su ubijeni bili starosti od 20 do 50 godina, kao da još nije utvrđen čvrst motiv za pucnjavu. Kako je dodao, istraga je u toku i policija i dalje pokušava da utvrdi tačno šta se dogodilo. Brojni policijski automobili viđeni su u stambenoj zoni južno od centra