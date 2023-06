Danas promenljivo vreme, više kiše na istoku i jugu Srbije

Beta pre 1 sat

U većem delu Srbije biće danas oblačno vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, samo će u Vojvodini, na zapadu zemlje i u Šumadiji biti suvo sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku i jugu Srbije ujutru i pre podne očekuju se obilnije padavine, a uveče u svim krajevima razvedravanje.

Najniža temperatura od 11 do 16, najviša od 20 do 24 stepena; vetar slab do umeren, severni i severozapadni.

U Beogradu će danas biti promenljivo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 13, najviša oko 22 stepena.

Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i osetljivim nervnim sistemom. Moguće meteoropatske reakcije su neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja.

(Beta, 06.13.2023)