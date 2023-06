Barak Obama čestitao Nikoli Jokiću

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama čestitao je Denveru na osvajanju NBA lige.

Denver je to učinio po prvi put u svojoj istoriji, a tim je do osvajanja šampionata predvodio Nikola Jokić koji je zasluženo dobio titulu najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije. "Čestitke Denveru i izuzetnom MVP-u finala Nikoli Jokić što donose kući prvu franšizinu NBA titulu", napisao je Obama. Congrats to the Denver @Nuggets and the remarkable finals MVP Nikola Jokić for bringing home the franchise’s first NBA Championship! — Barack Obama (@BarackObama) June