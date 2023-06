VIDEO Jokić je MVP finala NBA lige - "Posao je gotov, ajmo kući"

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg košarkaša velikog finala NBA lige.

Jokić je, nakon što je proglašen za najkorisnijeg košarkaša finala Zapada, dobio priznanje i MVP-a finalne serije najjače košarkaške lige na svetu. Srpski košarkaš predvodio je Nagetse do istorijske titule za franšizu iz Kolorada, pobedivši u finalu Majami Hit, 4-1 u seriji. Jokić je velikom finalu prosečno beležio 30,2 poena, 14 skokova i 7,2 asistencija. NIKOLA JOKIĆ IS AN NBA CHAMPION AND YOUR FINALS MVP. pic.twitter.com/2hBGcFqNVh — Denver Nuggets (@nuggets)