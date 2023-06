Na brodu koji je potonuo kod Peloponeza bilo 400 migranata, spasena 104

Beta pre 52 minuta

Najmanje 78 migranata iz Libije se udavilo, a u velikoj spasilačkoj operaciji su spasena 104 sa ribarskog broda koji je jutros potonuo kod južne obale Grčke, saopštile su vlasti. Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je saopštila da izveštaju sugerišu da je na brodu za koji se veruje da je iz oblasti Tobruk na istoku Libije isplovio ka Italiji, bilo do 400 migranata. Brod je potonuo 75 kilometara jugozapadno od Peloponeza gde je poslato sedam brodova obalske straže i Ratne mornariec i helikopter, a u potrazi je učestvovalo i nekoliko privatnih brodova. Italijanska obalska straža obavestila je jutros grčke vlasti i agenciju EU za zaštitu granica Fronteks da se brod s migrantima približava Peloponezu. Meža aktivista saopštila je da je tokom noći primila poziv u pomoć sa broda u istoj oblasti čiji su putnici rekli da je bilo 750 putnika, ali nije jasno da li je to brod koji je potonuo. Fronteks je upomoć poslao avione koji su zajedno sa dva trgovačka broda uočili brod, saopštila je grčka obalska straža koja kaže da je potom poslala više aviona i brodove u to područje. Međutim putnici broda odbili su pomoć i rekli da žele da nastave putovanje ka Italiji. "Popodne je brodu prišao trgovački brod i dao hranu i drugo, ali su putnici odbili drugu pomoć", navodi obalska straža dodajući da su putnici odbili pomoć i drugog trgovačkog broda koji im se nešto kasnije približio. Uveče je patrolni brod obalske straže stigao do plovila "i potvrdio prisustvo velikog broja migranata na palubi", navodi se u saopštenju. I tada su odbili bilo kakvu pomoć i rekli da žele da nastave ka Italiji. Čamac obalske straže pratio je brod sa migrantima koji se, kako se navodi u saopštenju, prevrnuo i potonuo rano jutros kada je pokrenuta velika operacija spasavanja. Spasene migrante je obalska straža iskrcala u luku Kalamata gde su službe hitne pomoći i Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice za njih obezbedile suvu odeću i medicinsku pomoć. Krijumčari migranata sve češće koriste veće brodove i jahte i jedrilice da bi izbegli kontrole patrola obalskih straža. Juče je pomoć tražila jahta pod američkom zastavom u kojoj je bilo 90 migranata,a izgleda da je bila ukradena iz jedne luke u Tursloj. U drugoj današnjoj operaciji više od 70 migranata je prevezeno u luku na južnoj obali ostrva Krita pošto su vlasti primile njihov poziv u pomoć.

(Beta, 06.14.2023)