Bitlsi se vraćaju jači nego ikad: Makartni najavio pesmu sa glasom DŽona Lenona stvorenu veštačkom inteligencijom

SER Pol Makartni, autor, aranžer, pevač i bas-gitarista legendarnih Bitlsa izjavio je da je koristio veštačku inteligenciju (AI) da bi realizovao delo koje je nazvao "Poslednje izdanje Bitlsa".

Foto: Profimedia U emisiji Tudej na Radiju 4 Bi-Bi-Sija Makartni je rekao da je za potrebe projekta korišćena tehnologija AI da bi se "izvukao" glas Džona Lenona iz jednog starog demo-snimka. - Upravo smo završili. Muzika će biti objavljena ove godine - objasnio je Makartni, prenosi Bi-Bi-Si. On nije otkrio naslov pesme, ali veruje se da je u pitanju Lenonova kompozicija iz 1978. godine pod nazivom Nau And Den (Now and Then). Demo-snimak sa Lenonovim glasom