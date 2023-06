Brnabić: Sednice o smeni Gašića ne bi bilo da poslanici većine nisu dali kvorum

Beta pre 1 sat

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da današnje sednice parlamenta na kojoj se raspravlja o predlogu za smenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića "ne bi bilo" da poslanici vladajuće većine nisu glasali za dnevni red i obezbedili kvorum. Brnabić je ocenila da je jučerašnje otkazivanje sednice i odlaganje početka današnje zbog nedostatka kvoruma "najbolji pokazatelj" nepoštovanja opozicije prema institucijama države i građanima koji nedeljama protestuju u Beogradu "protiv nasilja". "Ovaj kvorum i dešavanja juče i danas najbolje pokazuju koliko vam je stvarno stalo do razgovora o ovim stvarima. Koliko sam razumela, smena Bratislava Gašića jedan je od osnovnih zahteva i vas i protesta. Da li je onda moguće da juče i danas ne možete da se prikupite da obezbedite kvorum", upitala je premijerka poslanike opozicije koji su podneli predlog za smenu Gašića. Ona je ocenila da je "u redu" što poslanici koji učestvuju u organizaciji protesta najavljuju radikalizaciju tih skupova što je po njenim rečima, nasilje samo po sebi dok istovremeno kako je rekla, ne mogu da se udostoje da se pojave na svom radnom mestu i u parlamentu razgovaraju o zahtevima protesta. "Ako niste u skupštini kako mislite da ti zahtevi budu ispunjeni, na ulici? Nasiljem kao rezultat protesta proiv nasilja? To nije realno, nije ni demokratska, civilizovana, tolerantna Srbija koju kažete da želite i propagirate. Ako igde budu ispunjeni zahtevi, to će biti u skupštini a ne na ulici", rekla je premijerka. Komentarišući izlaganje šefa poslanika Narodne stranke Miroslava Aleksića ispred predlagača inicijative za smenu ministra unutrašnjih poslova, premijerka je rekla da za "38 minuta nismo nijednom čuli šta je lična odogovornost" Gašića za masovna ubistva s početka maja. "Jedino da uzmemo da uhapsimo sve preventivno pa neće biti nijednog zločina jer će svi biti u zatvoru. Na takvu vrstu demokratije i poštovanja ljudskih prava građani će morati da sačekaju da se vratite na vlast", rekla je Brnabić. Osudila je "svaku pretnju i poziv na nasilje", nezavisno kome su takve pretnje upućene ali i ocenila da su u poslednje vreme fizički napadnuti "samo" poslanici većine ili ljudi koji su "dovoljno hrabri da kažu svoje mišljenje a koje je drugačije od vašeg mišljenja". "Fizički su napadnuti Dejan Vuk Stanković, Lav Pajkić, Svetozar Vujačić a pretili su i meni ne samo na društvenim mrežama. Toga je toliko i toliko je brutalno da ne možete ni da se borite protiv toga", rekla je Brnabić. Dodala je da su joj ispred rezidencije koju koristi dok je na funkciji predsednice Vlade, nedavno "pretili iz auta u pokretu i dobacivali najstrašnije uvrede". "To se nekoliko dana ranije desilo ispred oficijelne rezidencije koju koristi predsednik Aleksandar Vučić. Došli su ljudi koji su uzvikivali najstrašnije uvrede, pretili su ali niste o tome mogli mnogo da čujete u medijima jer je to nekako postalo prirodno pošto smo mi valjda ljudi koji smo zaslužili da nas vređaju, da nam prete, da nas jure po ulicama", rekla je premijerka. Tokom njenog izlaganja, predsednik parlamenta Vladimir Orlić izrekao je dve opomene poslaniku Moramo-Zajedno Aleksandru Jovanoviću Ćuti zbog dobacivanja.

Brnabić: Gašić svoj posao radi odgovorno i posvećeno, apsolutno neću predložiti smenu Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da "aspolutno" neće predložiti smenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, jer on, kako je ocenila, odgovorno, ozbiljno i posvećeno radi svoj posao. Na sednici parlamenta na čijem je dnevnom redu predlog 61 poslanika opozicije za smenu Gašića, premijerka je ocenila da ministar policije nema "nikakvu ličnu odgovornost" za masovna ubistva u Srbiji s početka maja. "Nisam za smenu jer treba da čuvamo ljude koji odgovorno rade svoj posao, a Gašić je to pokazao od kad je krajem oktobra prošle godine formirana Vlada. Apsolutno neću predložiti njegovu smenu", rekla je premijerka. Ocenila je da je policija postupala "maksimalno efikasno i brzo" nakon, kako je rekla, monstruoznih zločina u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar" i u selima oko Mladenovca u kojima je ubijeno 18, a ranjeno više od 20 osoba. "Najmanje vidim kako smo mogli da sprečimo užasnu tragediju u školi 'Vladislav Ribnikar", rekla je Brnabić. Poručila je opoziciji da može da dobije "više" od smene ministra a to je kako je rekla, da cela Vlada podnese ostavku. "Ako želite, možete da dobijete ostavku Vlade. Nakon toga idu izbori. Ako to želite, dobrodošli ste, ali nisam spremna da mi se kadrira na ulici. U Srbiji će se vlast menjati samo demokratskim putem na izborima", navela je premijerka.

(Beta, 06.15.2023)