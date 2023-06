(Video) "tada nisam imala mozak": Nada Blam je u drugom braku dobila ćerku , život joj se potpuno promenio: "Gledala sam je sa takvim strahom, panika u glavi"

Glumica Nada Blam ove srede u 22 sata sedi preko puta profesorke doktorke Slavice Đukić Dejanović i otvoreno priča o svom životu, o tome kako je provela detinjstvo, o svojim ljubavima, dva braka, ćerki koju je sama odgajala, sa kojom nikada nije bila drugarica i unuki sa kojom ima mnogo bolji odnos.

Nada Blam u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" ne skriva koliko joj je u nekim trenucima bilo teško u životu. Velika Nadina ljubav je bio i otac njene ćerke. - Sve su to bile ljubavi - kaže Nada, a kada se seti tog perioda zaljubljenosti kaže i: - Pa to je samo strast. To je sve samo strast, tu mozga nema uopšte. Ja nemam mozak uopšte više, tada nisam imala, sad ga imam, ali sad je kasno, sad ne mogu ništa, sad mogu samo ovako da pričam, ali mozga