Na snazi crveni meteo alarm! RHMZ izdao upozorenje na padavine, ovi krajevi Srbije prvi na udaru

Obilne padavine zadesile su danas Srbiju, pa će u većini zemlje biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uglavnom suvo vreme zadržaće se na severozapadu Srbije. U Bačkoj će se razvedriti već pre podne, a u ostatku Vojvodine i u zapadnoj Srbiji delimično razvedravanje se očekuje posle podne i uveče. Duvaće slab i umeren vetar severozapadni. Najniža temperatura će se kretati 14 stepeni do 17, a najviša od 18 stepeni u južnoj i centralnoj Srbiji do 26 na severozapadu Vojvodine. U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni