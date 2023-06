Sudar kamiona i vozila za prevoz starijih u Kanadi, najmanje 15 stradalih

Najmanje 15 osoba je poginulo u kanadskoj provinciji Manitoba nakon što je kamion udario u vozilo koje se koristi za prevoz starijih osoba i osoba sa invaliditetom.

Nesreća se dogodila u blizini grada Karberi, 170 kilometara zapadno od Vinipega, prenosi RTS. Kraljevska kanadska konjička policija saopštila je da su svi raspoloživi resursi raspoređeni na lice mesta. „Srce mi se slomilo kada sam čula vest o tragičnoj nesreći u blizini Karberija“, napisala je premijerka Manitobe Heder Stefanson na Tviteru. My heart goes out to the families and loved ones of those tragically lost. pic.twitter.com/2AIyXm485y — Heather Stefanson