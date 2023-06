Brisel i Vašington ne pokazuju jaču reakciju na Kurtijevo nasilničko ponašanje

BEOGRAD - Spoljnopolitički komentator Žarko Rakić izjavio je danas za Tanjug da Brisel i Vašington ne pokazuju ozbiljniju i jaču reakciju na nasilničko ponašanje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, koje, kako kaže, ne pruža prostora za kompromis i ne može se očekivati neki značajniji pomak.

"Zapad nije odgovorio ni na neke njegove druge, mnogo ozbiljnije i oštrije izjave. Njegova pozicija je jasna, on stalno kaže da je njega izabrao narod i da ga nisu izabrali ambasadori. Sećamo se njegove izjave upućene američkom državnom sekretaru kada je rekao da je on naivan i da ne razume šta se događa na Kosovu", rekao je on. Dodaje da je Kurtijev narativ u međuvremenu postao veoma oštar i nasilnički, ne samo prema Srbima i Srbiji, nego i prema svojim sponzorima