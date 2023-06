U napadu pobunjenika na školu u Ugandi ubijena 41 osoba, mahom đaci

Beta pre 1 sat

Vlasti Ugande su danas našle tela 41 ubijene osobe, uključujući 38 učenika, posle napada pobunjenika na srednju školu blizu granice s Kongom. U prethodnom bilansu je bilo 25 žrtava. Među žrtvama su učenici, jedan čuvar i dva stanovnika iz okoline koji su ubijeni ispred škole, rekao je za Asošijeted pres gradonačelnik Mpondve-Lubiriha Selevest Mapoze. Pobunjenici su posle napada oteli nepoznat broj ljudi i pobegli preko porozne granice u Kongo. Mapoze je rekao da dok su neki učenici zadobili smrtonosne opekotine pošto su pobunjenici zapalili internat, drugi su ranjeni vatrenim oružjem ili ubijeni mačetama. Policija je saopštila da su pobunjenici iz Savezničkih demokratskih snaga (ADF) koji godinama napadaju iz baza u nestabilnom istočnom Kongu, napali srednju školu u pograničnom gradu Mpondve. Škola, koja je u privatnom vlasništvu, nalazi se u ugandskom okrugu Kasese, dva kilometra od granice s Kongom. "Zapaljena je spavaonica i opljačkana prodavnica hrane. Do sada je 25 tela izvučeno iz škole i prebačeno u bolnicu Bvera", navodi se u saopštenju policije i dodaje da je još osam u kritičnom stanju. Policija je saopštila da su ugandske snage pratile napadače do nacionalnog parka Virunga u Kongu. Vojska je potvrdila da ugandski vojnici unutar Konga "jure neprijatelja da spasu one koji su oteti". Neimenovani lokalni zvaničnik je rekao da su neke od žrtava potpuno izgorele. Oružana grupa ADF, formirana početkom 1990-ih godina, bliska džihadistima Islamske države, optužena je za ubistvo nekoliko hiljada civila. Ona tvrdi da se u ime prava muslimana bori protiv vlasti predsednika Ugande Joseverija Musavenija koji je na vlasti još od 1986. uz podršku SAD. Uganda je 2021. pokrenula zajedničke vazduhoplovne i artiljerijske napade u Kongu na tu grupu.

(Beta, 06.17.2023)