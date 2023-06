Ambasador Hil: Srbija je sposobna da iskoristi istorijske prilike

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil poručio je danas da smatra da je 'Srbija sposobna da iskoristi istorijske prilike.

On je na svom nalogu na Tviteru objavio video poruku koju je predsednik SAD Džozef Bajden uputio američkim diplomatama u svetu u kojoj je saopštio da je svet na raskrsnici i da ono što bude danas urađeno, ''odrediće živote za tri ili četiri naredne generacije''. "Ovo su poruke predsednika Bajdena meni i mojim kolegama. Odlična poruka o iskorištavanju istorijskih prilika. Mislim da je Srbija za to sposobna'', napisao je Hil. President Biden’s remarks to me and my