"Kralj kriptovaluta" Do Kvon saslušan u Crnoj Gori: Negirao optužbe o finansiranju Milojka Spajića

Državljanin Južne Koreje Do Kvon opužen u Crnoj Gori, izjavio je tokom saslušanja u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) da nije finansirao političku kampanju predsednika Pokreta Evropa sad Milojka Spajića.

Do Kvonov advokat Goran Radić izjavio je da je Do Kvon saslušan u svojstvu građanina u vezi sa boravkom u Crnoj Gori, dešavanjima od kako je u pritvoru i "naravno za ono famozno pismo oko kojeg se stvorila i afera", prenosi RTCG. "Ono što se pominjalo u medijima o eventualnim nezakonitim transakcijama, od toga nema ništa. Nikakve veze on nema ni sa finansiranjem nekakve političke kampanje Spajića. To je decidno negirano i to jednostavno nije istina", rekao je