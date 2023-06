(VIDEO) Srušio se most u Mrčajevcima

Most u Mrčajevcima kod Čačka srušio se jutros, usred obilnih padavina i bujičnih poplava koje su proteklih dana pogodile Srbiju.

Most na Zapadnoj Moravi koji je spajao Slatinu i Mrčajevce pukao po sredini i pao u vodu. On je inače bio zatvoren za saobraćaj jer je bio nebezbedan zbog pucanja stubova. Meštani su, uprkos zabrani, koristili ovaj most jer su im njive bile i sa mrčajevačke strane. Kako pričaju meštani, taj most im je bio najbliža veza ne samo sa gradom, već su preko njega prelazili i do svojih parcela. „Sada ne znam ni kako ćemo ni šta ćemo. Do skoro je bio zatvoren za saobraćaj