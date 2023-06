Glumac Milan Marić: Očigledan je porast nasilja, šetam jer ne želim sistem kojeg se plašimo

Beta pre 17 minuta

Glumac Milan Marić, koji je govorio na jednom od skupova "Srbija protiv nasilja", rekao je da razlog što učestvuje u protestnim šetnjama "porast nasilja u društvu na svim nivoima i želja da se uputi apel nadležnima da preduzmu nešto po tom pitanju". "Moja želja je da ovo društvo postane otvoreno, tolerantno, pravedno i nenasilno, da se vrednuje uspeh i trud. Da se boljem pruži ruka, a ne podmetne noga. Da se uspostavi sistem vrednosti koji ćemo svi štititi i negovati, a ne sistem kojeg se plašimo. Mislim da većina ljudi šeta iz tih razloga", rekao je Marić u intervjuu za NIN. On je rekao da "porast nasilja kod nas nije primetio samo onaj koji to nije želeo da vidi". "Veći problem je, međutim, u tome što se nasilje na jedan čudan način neguje i to kroz odsustvo i to kroz odsustvo reakcija institucija, čime se lagano pretvara u poželjan način komunikacije i funkcionisanja", ocenio je Marić. Marić, kojeg je funkcionerka Srpske napredne stranke Sandra Božić vređala na Tviteru, rekao je da je "moguće da je to bio poziv njenim simpatizerima da ga sličnim argumentima 'napadnu', svrstavajući ga tako medju državne neprijatelje, ili šta god da je zapravo značenje te infantilne, ali veoma opasne sintagme - 'antisrpsko đubre'". "Čudi me da gospođa Sandra Božić nije svesna niti svoje funkcije koju obavlja i predstavlja kao potpredsednica parlamenta, niti činjenice da njena reč nije tak opaska političke aktivistkinje s društvenih mreža, već osoba na ozbiljnoj poziciji i da ima težinu ali i odgovornost. Ona je te pozicije ili nesvesna ili je ne poštuje, ili je zloupotrebljava", naveo je Marić.

(Beta, 06.22.2023)