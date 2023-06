Velika eksplozija u Parizu (FOTO i VIDEO)

U Parizu je došlo do velike eksplozije, javljaju mediji.

Prema prvim informacijama, eksplodirao je plin. Vatra je uhvatila nekoliko zgrada. Policija je pozvala ljude da izbegavaju područje eksplozije. Do eksplozije je došlo nešto nakon 17 sati. „Bilo je šokantno, to je katastrofa“, rekao je jedan svedok. Na terenu su policija, hitna pomoć i vatrogasci, piše Indeks. ⚡️A powerful explosion occurred in #Paris. Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1 — KyivPost (@KyivPost) June 21, 2023 Eksplozija se dogodila u