Snimak najnovijeg hapšenja Srbina na Kosovu (VIDEO)

Na društvenim mrežama objavljen je snimak najnovijeg hapšenja Srbina na Kosovu.

Kosovska policija potvrdila je da je u Severnoj Mitrovici uhapsila muškarca srpske nacionalnosti N.O. On se sumnjiči, kako je saopšteno, za napad i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom. „Usled intenzivnog rada i istražnih radnji koje sprovodi Kosovska policija, danas u jutarnjim satima uhapšen je osumnjičeni Srbin N.O, građanin Severne Mitrovice, poznat po nadimcima Nemac i Rus, zbog slučaja napada i ugrožavanja lica pod međunarodnom zaštitom“, naveli su u