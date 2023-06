Gotovo 1,5 miliona hodočasnika stiglo u Saudijsku Arabiju za godišnji hadž

Beta pre 30 minuta

Muslimanski hodočasnici stižu u sveti grad Meku uoči početka obreda hadža iduće nedelje, a godišnje hodočašće se vraća u uobičajene tokove posle tri godina restrikcija zbog pandemije korona virusa. Saudijski zvaničnici rekli su da je blizu 1,5 miliona stranih hodočasnika stiglo u zemlju do sada, većina avionom. Očekuje se da će u Meku doći još stotine hiljada Saudijaca i drugih koji žive u Saudijskoj Arabiji, kada hodočašće zvanično počne u ponedeljak. Saudijski zvaničnici rekli su da očekuju da će broj hodočasnika dostići prepandemijske brojeve. U 2019. godini je više od 2,4 miliona muslimana obavilo ovo hodočašće. Hadž je obaveza koju svi muslimani koji su fizički i finansijski sposobni za putovanje, moraju da obave jednom u životu, a vodi vernike putem koji je prošao prorok Muhamed pre nekih 1.400 godina. Juče su hodošasnici došli do Velike džamije u Meki za nedeljne molitve. Mnogi su ritualno sedam puta ritualno prošli oko Kabe, kockastog objekta unutar Velike džamije koji je najsvetije svetilište Islama. U četvrtak uveče veliko mramorno dvorište oko Kabe bilo je puno vernika, koji su hodali gotovo rame uz rame, u vidljivom kontrastu u odnosu na scene pre dve godine na vrhuncu pandemije kada je tu bio mali broj ljudi razmaknutih jedni od drugih dok su hodali u krug. Hodošasnici obave kružene oko Kabe po dolasku u Meku i veliki broj ljudi oko Kabe će se protezati do prvog dana hadža. Noseći kišobrane kao zaštitu od sunca po temperaturama do 42 stepena u petak hodočasnici su hodali kilometrima od autobusa do Velike džamije u centru Meke, prolazeći kroz barikade koje su bezbednosne snage postavile da usmere velike tokove ljudi. Ovogodišnje hodočašće je biti prvo bez restrikcija nametnutih tokom pandemije krona virusa. Manje od 10.000 hodočasnika obavilo je hadž 2020. i oko 60.000 njih 2021, a svi su bili stanovnici Saudijske Arabije pošto je bio zabranjen dolazak hodočasnika iz inostranstva. Prošle godine oko 900.000 je obavilo hodočašće pošto je Saudijska Arabija dozvolila ograničen broj hodočasnika iz inostranstva.

(Beta, 06.24.2023)