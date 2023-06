Alkaraz u polufinalu Kvinsa

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Kvinsa pošto je sa 2:0 u setovima (6:4, 6:4) pobedio Bugarina Grigora Dimitrova.

Meč je trajao skoro 100 minuta, a momak rođen u Mursiji je još jednom potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi budući da je to bio osmi turnir u kojem je stigao makar do polufinala u ovoj godini. Odmah je na startu meča mladi Španac napravio brejk i tu prednost je čuvao do kraja prvog seta. U drugom setu je Dimitrov poveo sa 3:0, ali je tada Alkaraz napravio tri brejka i došao do pobede maksimalnim rezultatom Alkarazov rival u polufinalu biće Amerikanac Sebastijan