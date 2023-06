Đoković i dalje strepi za prvo mesto: Karlos Alkaraz juriša ka trofeju u Kvinsu

KARLOS Alkaraz plasirao se u polufinale Kvina pobedom nad Grigorom Dimitrovim sa 6:4, 6:4. On je na taj način ostao u trci za prvo mesto na ATP listi.

FOTO: Tanjug/AP Da bi Španac ponovo bio najbolji na planeti potrebno je da osvoji turnir, što znači da su mu na putu do tog cilja ostale još dve prepreke. On trenutno za Novakom Đokovićem zaostaje 420 poena. Pošto je ovo turnir iz serije 500, a 20-godišnjak nije učestvovao prošle godine jasno je da bi mu titula donela lidersku poziciju. Alkaraz je odmah na startu meč napravio brejk. Tu prednost je uspeo da sačuva do kraja seta, iako je Bugarin u šestom gemu