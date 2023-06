„U podmornici ne postoji crna kutija“: Da li će se ikada saznati tačan uzrok tragedije kod olupine Titanika?

Nakon što su otkrivene krhotine podmornice Titan na dnu okeana, fokus istražnih timova sada se usmerio na otkrivanje uzroka nesreće u kojoj je poginulo svih pet članova posade.

Prema rečima Džona Maugera, kontraadmirala američke obalske straže, krhotine koje su do sada pronađene su „konzistentne sa katastrofalnom implozijom“ podmornice Titan. Da bi se došlo do odgovora zašto se to dogodilo i šta je moglo biti učinjeno da se katastrofa spreči, vlasti će prikupiti svaki komadić krhotina koji bude pronađen, rekao je Rajan Remzi, bivši podmornički kapetan u britanskoj Kraljevskoj mornarici. „U podmornici ne postoji crna kutija, tako da neće