Umereno do potpuno oblačno i svežije sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na istoku, jugu i jugozapadu moguće obilnije padavine i grad praćeni olujnim vetrom. Najniža temperatura od 17 do 21, najviša dnevna do 31 stepena. U Kragujevcu oblačno, kišovito sa temperaturom do 26 stepeni.