Promenljivo oblačno, na krajnjem severu suvu u većini ostalih krajeva mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Tokom večeri prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 20, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i temperaturom do 26 stepeni.